– Как случился переход воспитанниц мордовского биатлона сестер Кручинкиных в сборную Беларуси?





– Союзному государству понадобилась помощь, белорусы обратились к нам с просьбой. Елена и Ирина Кручинкины были не против выступать за другую страну. В основу российской сборной они не попали, а тут представился реальный шанс выступать на этапах Кубка мира и чемпионате мира. В результате девочки раскрылись. Навязывали конкуренцию россиянкам, в отдельных стартах даже обыгрывали наших спортсменок. Я считаю, мы поступили правильно, не препятствуя их переходу. Кручинкины нашли свое место, работают и довольны своей спортивной жизнью. А иначе могли вовсе завершить карьеру.





– Белорусские тренеры высоко оценивают перспективы мордовских спортсменок, делают на них ставку. Почему российские не сумели разглядеть талант Кручинкиных?





– Для централизованной подготовки мы выбрали 16 спортсменов, сестры не попали в этот состав. Не прошли по результатам, никакой предвзятости нет. Если бы Кручинкины остались в России, мы, конечно, просмотрели бы их по полной программе. Поскольку минувший сезон был послеолимпийским, началось формирование новой команды. Я сам пришел в федерацию лишь в июне прошлого года, еще не всех спортсменок видел в деле.









В любом случае выступления Кручинкиных за другую страну надо рассматривать позитивно. Девочки вышли на мировую арену. При этом они все равно российские спортсменки и помогают братской Беларуси. Мы находимся вне политики, поддерживаем на уровне федераций хорошие отношения с другими странами. Особенно с теми, кто был в составе Советского Союза.





– Вы тоже некоторое время выступали за сборную Беларуси. Что вас заставило сменить спортивное гражданство?





– Так сложились обстоятельства. Разошлись во мнениях со старшим тренером сборной, ссорились насчет подготовки. Он тащил в команду молодых, которые проигрывали мне по две минуты. А тут как раз олимпийский чемпион Саша Попов предложил выступать за Беларусь. Я согласился. В следующем сезоне занял второе место в общем зачете. А лучший из россиян расположился лишь на восьмой позиции, – сказал Драчев.