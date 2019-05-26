Защитник сборной Финляндии: Овечкин пытался сломать мне спину

— Овечкин пытался сломать мне спину. К счастью, ему не удалось этого сделать, а мы выиграли матч. После такой победы никакой боли не ощущается. С кем предпочтительнее играть в финале? И Канада, и Чехия — хорошие команды, — приводит слова Каски Iltalehti.





В упомянутом финном эпизоде Каски и Овечкин получили обоюдный двухминутный штраф.





Чемпионат мира по хоккею, проходящий в Братиславе и Кошице, завершится 26 мая. В финале ЧМ-2019 в Братиславе сразятся Канада — Финляндия (начало в 21.15 по минскому времени). А до этого за бронзу поспорят Россия — Чехия (16.45).





На групповой стадии в Кошице играли команды из группы «А» (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы «В» (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).



