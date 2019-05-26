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Максим Рыженков: президент поставил задачу войти в исполнительные органы международных организаций. Нам удалось оправдать высокое доверие

Глава БФБ Максим Рыженков прокомментировал избрание генсека федерации Анастасии Марининой в состав Исполкома ФИБА Европа.

- Безусловно, произошло историческое событие для нашего баскетбола. Это, конечно, высокая оценка того градуса внимания, которое уделяется со стороны руководства страны развитию спорта в Республике Беларусь. На Олимпийском собрании президентом НОК и главой государства была поставлена задача вхождения в исполнительные органы международных спортивных организаций. Нам удалось оправдать высокое доверие. Это позволит более системно работать над привлечением в Беларусь соревнований высокого уровня, усилить уровень защиты национальных атлетов на турнирах, обозначить участие нашего государства в развитии данного спорта на международной арене. Подобные назначения безусловно способствуют и укреплению международного имиджа страны. Таким избранием была отмечена активная работа федерации как на внутренней спортивной арене, так и на внешней. За последние годы для развития баскетбола в Беларуси сделано много, но предстоит сделать еще больше. На Европейские игры в Минск к нам приедут руководители ФИБА Европа и национальных федераций — наша задача провести данный турнир на достойном организационном уровне.


Прессбол
08:48 26/05/2019
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