- Безусловно, произошло историческое событие для нашего баскетбола. Это, конечно, высокая оценка того градуса внимания, которое уделяется со стороны руководства страны развитию спорта в Республике Беларусь. На Олимпийском собрании президентом НОК и главой государства была поставлена задача вхождения в исполнительные органы международных спортивных организаций. Нам удалось оправдать высокое доверие. Это позволит более системно работать над привлечением в Беларусь соревнований высокого уровня, усилить уровень защиты национальных атлетов на турнирах, обозначить участие нашего государства в развитии данного спорта на международной арене. Подобные назначения безусловно способствуют и укреплению международного имиджа страны. Таким избранием была отмечена активная работа федерации как на внутренней спортивной арене, так и на внешней. За последние годы для развития баскетбола в Беларуси сделано много, но предстоит сделать еще больше. На Европейские игры в Минск к нам приедут руководители ФИБА Европа и национальных федераций — наша задача провести данный турнир на достойном организационном уровне.



