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Бывший игрок сборной Грузии Александр Рехвиашвили станет спортивным директором солигорского "Шахтера"

По сведениям "Прессбола", бывший футболист сборной Грузии Александр Рехвиашвили в ближайшее времястанет спортивным директором солигорского "Шахтера".

Рехвиашвили выступал за такие клубы, как "Динамо" Тбилиси, "Гурия", грузинский "Металлург", "Вентспилс", российский "Торпедо"-Металлург, был капитаном "Сконто". Кроме того, игрок провел 21 матч в составе национальной сборной Грузии. 

После завершения карьеры Александр работал спортивным директором в рижском "Олимпе" и бакинском "Интере".

08:14 26/05/2019
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