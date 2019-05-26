Бывший игрок сборной Грузии Александр Рехвиашвили станет спортивным директором солигорского "Шахтера"
По сведениям "Прессбола", бывший футболист сборной Грузии Александр Рехвиашвили в ближайшее времястанет спортивным директором солигорского "Шахтера".
Рехвиашвили выступал за такие клубы, как "Динамо" Тбилиси, "Гурия", грузинский "Металлург", "Вентспилс", российский "Торпедо"-Металлург, был капитаном "Сконто". Кроме того, игрок провел 21 матч в составе национальной сборной Грузии.
После завершения карьеры Александр работал спортивным директором в рижском "Олимпе" и бакинском "Интере".
08:14 26/05/2019
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