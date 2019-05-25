Финны обыграли сборную России и выступят в финале ЧМ по хоккею

Финны активно боролись в защите и противостояли атакам российских хоккеистов. Нападающий Александр Овечкин почти достиг цели, совершив красивый обход и пробившись сквозь защиту соперника, но вратарь Кевин Ланкинен поймал шайбу в ловушку.





На 51-й минуте матча российские хоккеисты ошиблись при выводе шайбе из своей зоны, и этим воспользовались противники. Решающий гол в ворота сборной России отправил капитан финнов Марко Анттила.





У россиян был шанс отыграться, но они не сумели им воспользоваться.





Во втором матче полуфинала 25 мая на ледовой арене встретятся сборные Чехии и Канады. А финал чемпионата мира по хоккею пройдет 26 мая.



