Финны обыграли сборную России и выступят в финале ЧМ по хоккею
Хоккеисты сборной Финляндии одержали победу над россиянами и вышли в финал чемпионата мира, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».
Финны активно боролись в защите и противостояли атакам российских хоккеистов. Нападающий Александр Овечкин почти достиг цели, совершив красивый обход и пробившись сквозь защиту соперника, но вратарь Кевин Ланкинен поймал шайбу в ловушку.
На 51-й минуте матча российские хоккеисты ошиблись при выводе шайбе из своей зоны, и этим воспользовались противники. Решающий гол в ворота сборной России отправил капитан финнов Марко Анттила.
У россиян был шанс отыграться, но они не сумели им воспользоваться.
Во втором матче полуфинала 25 мая на ледовой арене встретятся сборные Чехии и Канады. А финал чемпионата мира по хоккею пройдет 26 мая.
19:22 25/05/2019