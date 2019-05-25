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"Это что-то": силовой прием Овечкина, после которого американец улетел за борт

Прием Овечкина, после которого американец улетел за борт, в сети посмотрело почти полтора миллиона человек.


Нападающий сборной России Александр Овечкин в матче 1/4 финала чемпионата мира против команды США (4:3) провел эффектный силовой прием против защитника Брэди Шейя, который после контакта с форвардом оказался на скамейке запасных россиян.

Как ни странно, но данный игровой момент не попал в трансляцию Первого канала.

Накануне даже премьер-министр Белоруссии Сергей Румас на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым восхитился силовым приемом Александра.

"Силовой прием Овечкина - это вообще, конечно, что-то!" - сказал Румас Медведеву, который с некоторых пор является обладателем золотой медали КХЛ.



newsru.com
19:20 25/05/2019
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