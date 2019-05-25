



Нападающий сборной России Александр Овечкин в матче 1/4 финала чемпионата мира против команды США (4:3) провел эффектный силовой прием против защитника Брэди Шейя, который после контакта с форвардом оказался на скамейке запасных россиян.





Как ни странно, но данный игровой момент не попал в трансляцию Первого канала.





Накануне даже премьер-министр Белоруссии Сергей Румас на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым восхитился силовым приемом Александра.





"Силовой прием Овечкина - это вообще, конечно, что-то!" - сказал Румас Медведеву, который с некоторых пор является обладателем золотой медали КХЛ.







