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В ФК "Динамо-Минск" ждут перестановки в руководстве

После смены собственника футбольный клуб "Динамо-Минск" ждут перестановки в руководстве, пишет Tribuna. С 1 июня клуб покинут спортивный директор команды Виталий Булыга и генеральный директор Сергей Перников.

ФК "Динамо-Минск"

Булыга пришел в "Динамо" в апреле прошлого года, а Перников работал в клубе с февраля 2017 года.

23 мая Экономический суд Минска признал, что компании Юрия Чижа 20 лет назад незаконно завладели акциями ФК "Динамо-Минск". Теперь собственником команды станет Мингорисполком.


17:17 25/05/2019
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