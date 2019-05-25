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Министр спорта Израиля недоволен тем, что беларусы неправильно изобразили страну на карте

На официальном сайте II Европейских игр 2019 стали появляться ролики о странах-участницах, их достижения на I Европейских играх, которые прошли в Баку в 2015 году, и на олимпиадах. С роликом, представляющим Израиль, не все так просто, сообщает Newsru.co.il.

 На карте Израиль изобразили без Иудеи, Самарии и Голанских высот.

Надпись «Шалом Исраэль» подали слева направо.


Министр спорта Израиля Мири Регев заявила, что обратится к президенту Беларуси, который также является главой оргкомитета.

«При всем уважении к оргкомитету Европейских игр, он не будет определять границы государства Израиль», — сказала она и добавила, что ошибочные границы считает грубым нарушением Олимпийской хартии и недопустимым вмешательством политики в спорт.

Также Мири Регев предупредила, что обратится к главе Европейского олимпийского комитета и главе МОК.


15:40 25/05/2019
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