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Вратарь БАТЭ Денис Щербицкий попал в сферу интересов "Зенита"

Белорусский вратарь БАТЭ Денис Щербицкий попал в сферу интересов питерского "Зенита".

Об этом сообщает championat.com. 

23-летний вратарь является воспитанником детской школы минского МТЗ-РИПО. В 2014 году он перешел во вторую команду БАТЭ. В составе юношеской команды клуба он выступал в Лиге УЕФА. В основном составе клуба из Борисова он дебютировал в 2016 году. Со следующего года стал основным вратарем команды. В том же году был признан лучшим голкипером страны. В 2018 году он провел 1-й матч за сборную Беларуси. 

В текущем сезоне на клубном уровне Щербицкий принял участие в 22 матчах и пропустил 23 мяча. В январе текущего года он подписал новый долгосрочный контракт с клубом. Рыночная трансферная стоимость вратаря составляет 1 млн евро.




14:37 25/05/2019
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