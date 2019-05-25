



Она станет для него уже шестой в профессиональной карьере. Больше него добиться подобного успеха не удавалось никому, пише ru.oxu.az





В завершившемся чемпионате Испании 31-летний аргентинец забил 36 мячей в 34 встречах. Его мог догнать Килиан Мбаппе из "Пари Сен-Жермен", однако в последнем туре чемпионата Франции он отличился лишь раз, остановившись на отметке в 33 гола.

Теоретически опередить Месси может нападающий "Сампдории" Фабио Куальярелла. Но для этого ему в последнем туре чемпионата Италии нужно забить 11 мячей в ворота "Ювентуса".





"Золотая бутса" вручается лучшему снайперу Европы с 1968 года. Месси является рекордсменом в истории приза. Следом за ним идет форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду. Португалец выигрывал почетный трофей четыре раза.



