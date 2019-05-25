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Три пары золотых бутс: Месси выиграл "Золотую бутсу" в шестой раз за карьеру

Нападающий испанской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси по окончании нынешнего сезона получит приз лучшему снайперу Европы – "Золотую бутсу".


Она станет для него уже шестой в профессиональной карьере. Больше него добиться подобного успеха не удавалось никому, пише ru.oxu.az

В завершившемся чемпионате Испании 31-летний аргентинец забил 36 мячей в 34 встречах. Его мог догнать Килиан Мбаппе из "Пари Сен-Жермен", однако в последнем туре чемпионата Франции он отличился лишь раз, остановившись на отметке в 33 гола.
Теоретически опередить Месси может нападающий "Сампдории" Фабио Куальярелла. Но для этого ему в последнем туре чемпионата Италии нужно забить 11 мячей в ворота "Ювентуса".

"Золотая бутса" вручается лучшему снайперу Европы с 1968 года. Месси является рекордсменом в истории приза. Следом за ним идет форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду. Португалец выигрывал почетный трофей четыре раза.


13:17 25/05/2019
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