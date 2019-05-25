



Меньше месяца осталось до начала II Европейских игр. Церемония открытия континентального мультиспортивного форума пройдет на Национальном олимпийском стадионе "Динамо" в Минске 21 июня, который примет более 22 тысяч зрителей, пишет Прессбол.





Сергей Калинников, технический продюсер церемоний открытия и закрытия II Европейских игр, представляющий компанию "АРТ СИТИ 5" — генерального подрядчика по организации главных шоу форума — раскрыл некоторые технические аспекты их подготовки:





"Организация подобных шоу всегда очень масштабна. Всего планируется завести более 70 грузовых машин оборудования общим весом порядка 200 тонн. На данный момент пятая часть всего оборудования уже доставлена на "Динамо".





Сейчас происходит один из наиболее важных и сложных этапов монтажа — подвес тросовой разводки, конструкции, которая позволит артистам и объектам летать. Это уникальное решение, которое разрабатывалось специально для этой церемонии. Работой по монтажу тросовых конструкций займутся наши подрядчики из цирковой индустрии.





Церемония открытия — это 1000 световых голов весом 50-60 кг каждая, 3000 кв.м экранов, 20 тонн сценических конструкций, 6 тонн звукового оборудования, тысячи задействованных артистов и технического персонала.





В первых числах июня мы перейдем на этап тестирования. Следующий этап — это монтаж ферм для светового и звукового оборудования, который начнется 27 мая. На стадионе укладывается специальное защитное покрытие фирмы Ecoteck (производство Бобруйск). Оно позволяет закрывать травяной покров без ущерба для него более, чем на 14 дней. На данный момент уже укрыты беговые дорожки. С 8 июня мы планируем начать частично закрывать травяное покрытие, а уже к 15 июня стадион должен выглядеть именно так, каким его увидят зрители и телезрители 21 июня", — цитирует специалиста официальный сайт спортивного форума.





Планируется, что демонтаж оборудования церемонии открытия начнется сразу же после того, как последний зритель покинет стадион, и займет около 12 часов. 22 июня в 14.00 на "Динамо" уже начнется тренировка спортсменов.





Монтаж церемонии закрытия, которая пройдет вечером 30 июня, начнется 28 июня около 20.00, как только последний зритель соревнований покинет стадион.



