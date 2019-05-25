В Минске запретят селфи-палки

Иван Кубраков рассказал о мерах безопасности, которые будут предприниматься на стадионах во время Европейских игр. «Каждая арена будет ограждена, а попасть на трибуны и в фан-зоны смогут лишь люди, прошедшие контрольно-пропускной пункт. Со списком запрещенных к проносу вещей следует ознакомиться заранее — информацию разместим на сайте МВД, а также вблизи КПП. Кстати, на спортивные объекты не пустят с селфи-палкой, а также с флагами и вымпелами, не зарегистрированными в установленном порядке. Алкоголь, конечно, тоже под запретом», — отметил начальник ГУВД.





До соревнований все арены и прилегающие территории обследуют, после чего сотрудники милиции возьмут эти зоны под охрану. Дежурства уже с 17 июня и до момента завершения игр будут организованы круглосуточно. По словам Ивана Кубракова, в ГУВД создадут оперативно-ситуационный штаб, куда будет поступать информация со всех спортивных площадок. «На объектах уже обновлены системы видеонаблюдения, установлены дополнительные технические средства, способные распознать нежелательных гостей, вход которым на массовые мероприятия запрещен решением суда. Также не попадут на трибуны персоны из списков Интерпола. В свою очередь российские коллеги предпримут все меры, чтобы не допустить въезда в Беларусь болельщиков, которые на родине нарушали общественный порядок во время футбольных матчей и других соревнований», — сказал начальник ГУВД.









Контрольно-пропускные пункты оснастят современными рамочными, а стражей порядка — ручными металлодетекторами. Для особых категорий граждан — ветеранов Великой Отечественной войны, людей с инвалидностью, женщин с малолетними детьми, беременных — будут действовать отдельные пункты пропуска.





Начальник ГУВД также обратил внимание на некоторые новшества, которые ожидаются в организации дорожного движения в столице на время Европейских игр. Так, для увеличения пропускной способности транспорта на проспекте Дзержинского ввели временный запрет левоповоротного движения, выделили полосы для автопарка, обслуживающего турнир. Поскольку на проспекте Победителей располагаются две арены с фан-зонами, то для автобусов с участниками стартов и организованными группами также выделят отдельную полосу, а движение на большинстве перекрестков решено при необходимости регулировать вручную. В Мингорисполком внесены предложения по ограничению проезда грузовых автомобилей в столице на время проведения соревнований.