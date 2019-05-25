Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Грязная нефть Продуктовые войны Куропаты Беларусь-Россия Выборы-2019 Убийство Павла Шеремета

Соперники сборной Беларуси по хоккею - команды Словакии и Австрии

Международная федерация хоккея (IIHF) опубликовала состав групп и даты проведения отборочных турниров на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на пресс-службу ФХБ.

Всего за право выступить на Олимпиаде поборются 36 сборных. Белорусская сборная находится в группе D  и начнет борьбу с финального раунда. Матчи состоятся в Словакии с 27 по 30 августа 2020 года. Кроме хозяев соперниками белорусов станут австрийцы, а также сборная с наиболее низким рейтингом в сводной таблице IIHF из числа квалифицировавшихся в финальный раунд.

Сборная Беларуси по хоккею принимала участие в трех Олимпиадах.

Девять сборных освобождены от квалификации. Это команды России, Канады, Швеции, США, Финляндии, Чехии, Швейцарии, Германии и Китая (как организатора Олимпиады).


12:16 25/05/2019
Поделиться



Последние известия
ссылки по теме
Молодежный ЧМ по хоккею пройдет в Беларуси
Дубайский клуб собирается построить арену на 12 тысяч зрителей и вступить в КХЛ
Канада перевела игру со Швейцарией в овертайм за 0,4 секунды до конца матча


Блоги
Павел Знавец
Палітычная Заява беларускіх сацыял-дэмакратаў.
Александр Федута
Гражданин Саакашвили
Ольга Карач
Обращение к Лукашенко
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – o «тунеядских» детях, обсуждении...
Валерий Щукин
В Беларуси намерены легализовать наркотики


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё