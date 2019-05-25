Соперники сборной Беларуси по хоккею - команды Словакии и Австрии

Всего за право выступить на Олимпиаде поборются 36 сборных. Белорусская сборная находится в группе D и начнет борьбу с финального раунда. Матчи состоятся в Словакии с 27 по 30 августа 2020 года. Кроме хозяев соперниками белорусов станут австрийцы, а также сборная с наиболее низким рейтингом в сводной таблице IIHF из числа квалифицировавшихся в финальный раунд.





Сборная Беларуси по хоккею принимала участие в трех Олимпиадах.





Девять сборных освобождены от квалификации. Это команды России, Канады, Швеции, США, Финляндии, Чехии, Швейцарии, Германии и Китая (как организатора Олимпиады).



