Соперники сборной Беларуси по хоккею - команды Словакии и Австрии
Международная федерация хоккея (IIHF) опубликовала состав групп и даты проведения отборочных турниров на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на пресс-службу ФХБ.
Всего за право выступить на Олимпиаде поборются 36 сборных. Белорусская сборная находится в группе D и начнет борьбу с финального раунда. Матчи состоятся в Словакии с 27 по 30 августа 2020 года. Кроме хозяев соперниками белорусов станут австрийцы, а также сборная с наиболее низким рейтингом в сводной таблице IIHF из числа квалифицировавшихся в финальный раунд.
Сборная Беларуси по хоккею принимала участие в трех Олимпиадах.
Девять сборных освобождены от квалификации. Это команды России, Канады, Швеции, США, Финляндии, Чехии, Швейцарии, Германии и Китая (как организатора Олимпиады).
12:16 25/05/2019