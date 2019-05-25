- О футболе можно долго говорить. О тактических схемах, о перестроениях. Но я сегодня хочу просто поклониться своим футболистам. И поблагодарить их за то, что в той ситуации, в которой находятся, они выходят и играют, честно делают свою работу. Сегодня они очередной раз это доказали. Игроки, которые очень долгий срок не получают заработной платы и премиальных, выходят и делают свою работу. Сегодня я им благодарен за все — за понимание, за ту игру, которую они сегодня показали. Спасибо — больше ничего .