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Министр спорта и туризма: После Островецкой АЭС начнем строить ледовый дворец в Слониме

Слоним посетил министр спорта и туризма Республики Беларусь Сергей Ковальчук. Во время посещения города над Щарой министр спорта и туризма провел прием слонимцев, выступил перед представителями сферы физической культуры и спорта Слонимского района, сообщает «Радио Рация».

 время встречи со слонимцами, министр сказал, что «после Островецкой АЭС, которая будет сдана в 2021 году, Слоним стоит первый в очереди по строительству ледового дворца».

«Я, вообще, за то, чтобы в каждом райцентре был и ледовый дворец, и бассейн, и другие спортивные объекты. Но на все сегодня не хватает финансов. А чтобы финансов хватало, нужно, чтобы стабильно работала экономика. Поэтому все требования граждан выполнить сегодня невозможно», — сказал в Слониме Сергей Ковальчук.

В 2012 году главный архитектор Слонимского района Татьяна Ленцкевич предоставила «Слоним ТВ» развертку микрорайона «Юго-Запад» (главное место застройки города), в котором и должен появиться ледовый дворец, а также многочисленные объекты торговой, культурно-бытовой сферы, школа, детский сад и даже многоуровневый паркинг.

Ледовый дворец планировалось расположить на углу улицы Скорины и проспекта Независимости. Главный вход будет на проспект, фасад здания выглядит так.


10:52 25/05/2019
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