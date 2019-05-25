время встречи со слонимцами, министр сказал, что «после Островецкой АЭС, которая будет сдана в 2021 году, Слоним стоит первый в очереди по строительству ледового дворца».





«Я, вообще, за то, чтобы в каждом райцентре был и ледовый дворец, и бассейн, и другие спортивные объекты. Но на все сегодня не хватает финансов. А чтобы финансов хватало, нужно, чтобы стабильно работала экономика. Поэтому все требования граждан выполнить сегодня невозможно», — сказал в Слониме Сергей Ковальчук.





В 2012 году главный архитектор Слонимского района Татьяна Ленцкевич предоставила «Слоним ТВ» развертку микрорайона «Юго-Запад» (главное место застройки города), в котором и должен появиться ледовый дворец, а также многочисленные объекты торговой, культурно-бытовой сферы, школа, детский сад и даже многоуровневый паркинг.





Ледовый дворец планировалось расположить на углу улицы Скорины и проспекта Независимости. Главный вход будет на проспект, фасад здания выглядит так.



