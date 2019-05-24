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На время Европейских игр БелЖД пустит дополнительный поезд из Бреста в Варшаву

На время проведения II Европейских игр из Бреста в Варшаву будет курсировать дополнительный поезд, сообщает пресс-служба БелЖД.

Из Бреста поезд будет отправляться в 05.10 и прибывать на станцию Варшава-Центральная в 7.55, в обратном направлении со станции Варшава-Центральная — в 16.05 и прибывать на станцию Брест-Центральный в 21.06.

Его расписание составлено с учетом возможности пересадки на поезда, курсирующие в другие города Беларуси. Так, пассажиры, прибывшие в Брест, смогут уехать в Минск поездом № 96 Брест — Минск: отправление из Бреста в 23.53 и прибытие в Минск в 05.16. При следовании из Минска поездом № 737 Минск — Брест пассажиры смогут отправиться со ст. Минск-Пассажирский в 23.43 и прибыть в Брест в 03.40.

Пассажиры, прибывшие в Минск поездом № 96 Брест — Минск, могут осуществить поездку в Полоцк поездом № 741 Минск — Полоцк, в Гомель — поездом № 716 Минск — Гомель, а также до других железнодорожных станций, расположенных на маршрутах следования указанных поездов.



Также из Бреста пассажиры могут отправиться в Витебск поездом № 658 Брест — Витебск, который следует через Пинск, Лунинец, Минск, Борисов и Оршу.

До Варшавы с пересадкой на станции Минск-Пассажирский на поезд № 737 Минск — Брест пассажиры могут добраться из Гомеля поездами № 715 Гомель — Минск, № 631 Гомель — Гродно (через Калинковичи) и Витебска поездом № 657 Витебск — Брест.

Продажа билетов на поезд № 137/136 Брест — Варшава уже открыта.

Источник: TUT.BY
21:50 24/05/2019
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