На время Европейских игр в Минске на стадионах запретят селфи-палки

На время II Европейских игр в Минске на спортивных объектах запретят селфи-палки. Также болельщикам нельзя будет иметь при себе флаги и вымпелы, "не зарегистрированные в установленном порядке". Ну и, разумеется, алкоголь.

Об этом в интервью газете "На страже" рассказал начальник столичной милиции генерал-майор Иван Кубраков. По его словам, на трибуны и в фан-зону можно будет пройти только через контрольно-пропускные пункты. Список запрещенных для проноса вещей милиция обещает вскоре опубликовать.

Европейские игры торжественно откроются на минском стадионе "Динамо" 21 июня. В этот день будут особенно усилены меры безопасности, поскольку на торжество приедет не только белорусский руководитель, но и зарубежные лидеры. Уже дали согласие президент Грузии, премьер-министр России.

