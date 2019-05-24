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Соболенко проиграла в полуфинале турнира в Страсбурге

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко уступила украинке Даяне Ястремской в матче за выход в финал турнира во французском Страсбурге — 4:6, 4:6.


Во втором сете у Арины не было брейк-пойнтов, а еще у нее были проблемы с вводом мяча в игру, передает tut.by

Даяна Ястремская (42 WTA) на два года младше Арины Соболенко (11 WTA). Она играет в активный теннис и готова к предлагаемым Ариной силе и скоростям. Большим подспорьем в борьбе с белоруской стали кроссы Даяны. Такие острые удары позволяли ей выигрывать очки и слева, и справа. Очки украинке приносили выходы и к сетке, а также игра на приеме. Точку в матче она поставила подачей на вылет. 

Для украинки это вторая победа над игроком из топ-20 в 2019 году. У Соболенко нет таких побед.

Между тем, Арина подавала плохо. В среднем за гейм на подаче она допускала 0,9 двойной ошибки и к середине второго сета проигрывала 85 процентов очков на второй подаче. На приеме Соболенко не удалось преуспеть: один брейк в первом сете и ни одного брейк-пойнта во втором.

С начала грунтового сезона Арина Соболенко одержала три виктории, все добыты на турнире серии International в Страсбурге (призовой фонд — 250 тыс. долларов). На предшествовавших ему престижных соревнованиях категории «Премьер» в Мадриде и Риме Соболенко завершала выступление в первом раунде.


16:56 24/05/2019
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