Соболенко проиграла в полуфинале турнира в Страсбурге





Во втором сете у Арины не было брейк-пойнтов, а еще у нее были проблемы с вводом мяча в игру, передает tut.by





Даяна Ястремская (42 WTA) на два года младше Арины Соболенко (11 WTA). Она играет в активный теннис и готова к предлагаемым Ариной силе и скоростям. Большим подспорьем в борьбе с белоруской стали кроссы Даяны. Такие острые удары позволяли ей выигрывать очки и слева, и справа. Очки украинке приносили выходы и к сетке, а также игра на приеме. Точку в матче она поставила подачей на вылет.





Для украинки это вторая победа над игроком из топ-20 в 2019 году. У Соболенко нет таких побед.





Между тем, Арина подавала плохо. В среднем за гейм на подаче она допускала 0,9 двойной ошибки и к середине второго сета проигрывала 85 процентов очков на второй подаче. На приеме Соболенко не удалось преуспеть: один брейк в первом сете и ни одного брейк-пойнта во втором.





С начала грунтового сезона Арина Соболенко одержала три виктории, все добыты на турнире серии International в Страсбурге (призовой фонд — 250 тыс. долларов). На предшествовавших ему престижных соревнованиях категории «Премьер» в Мадриде и Риме Соболенко завершала выступление в первом раунде.



