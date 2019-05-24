22 мая суд Центрального района Минска провел предварительное заседание по иску о защите, чести и достоинства, который пятеро рефери (Александр Сырица, Дмитрий Юганюк, Юрий Игнатьев, Ксения Романюк и Евгений Марукович) подали к исполнительному директору и генеральному секретарю Белорусской федерации баскетбола Анастасии Марининой.





Чиновница на суд не явилась – ее интересы представляла адвокат.





В суде все истцы подтвердили исковые требования: "опровергнуть не соответствующие действительности, ложные, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию сведения путем выдачи в наш адрес письменного опровержения, принесения письменного и устного извинения, а также доведения данных обстоятельств до других лиц, которым она сообщила, направив письменные опровержения в их адрес, отозвав документ, содержащий порочащую информацию".





Анастасия Маринина утверждает, что судьи нарушили морально-этические нормы и совершили действия, приведшие к угрозе срыва национальных Кубков и чемпионатов Республики Беларусь по баскетболу, все рефери ФИБА, представляющие Республику Беларусь, отстранены от обслуживания матчей, проводимых под эгидой Единой лиги ВТБ и ФИБА Европа.





По словам адвоката, "в соответствии с постановлением исполкома БФБ от 1 октября 2018 года все рефери отстранены от судейства".





Однако судьи и слыхом не слыхивали про существование такого документа, а адвокат не предоставила даже копию постановления: мол, она представляет интересы физического лица Марининой, а в постановлении содержится информация не только про отстраненных судей.





"У Федерации баскетбола на сегодняшний день нет решения об исключении Вас из активных судей РКС или каком-либо отстранении от судейства чемпионата Республики Беларусь по баскетболу. Исполкомом ОО "БФБ" подобных решений не принималось", - такой ответ одному из рефери, Юрию Игнатьеву, прислала исполнительный директор и генеральный секретарь Белорусской федерации баскетбола Анастасия Маринина.





Ответ датирован 9 января 2019 года – через три месяца после постановления исполкома БФБ, о котором в суде говорила адвокат.





Но даже сегодня, девять месяцев спустя, пятеро рефери не знают: отстранены они от судейства или нет, а если отстранены – по какой причине?

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Судьи надеются услышать ответы на все вопросы лично от Анастасии Марининой. Самый титулованный судья международного класса Александр Сырица ходатайствовал, чтобы суд обеспечил явку Анастасии Марининой в суд. Судья отклонила ходатайство. А сама Маринина, судя по словам адвоката, не намерена приходить в суд:





- Маринина не скажет больше того, что сказала я. Иск направлен на то, чтобы отвлечь руководство Белорусской федерации баскетбола от подготовки к Евроиграм. Судьи делают все, чтобы парализовать работу БФБ, - утверждает адвокат.









А вот что думают по поводу состоявшегося заседания истцы.





Александр Сырица, судья FIBA:





- Маринина не пришла на заседание, что весьма предсказуемо. Бегать от вопросов, на которые у неё нет ответов - её ключевой навык. А вместо себя всегда можно отправить адвоката. Но отвечать за весь вред, что она нанесла баскетболу, все равно придётся, рано или поздно. Маринина - худшее, что могло случиться с баскетболом в Беларуси.





Игнатьев Юрий, судья FIBA:





- На предварительном заседании мы не получили ответов даже на простые вопросы, которые были заданы представителю Марининой. Адвокат от имени Марининой А.В. выдал тираду домыслов, которые доказывают отсутствие у ответчицы малейшего понимания процессов и баскетбола в целом. Ответственных за происходящее, как всегда, нет, но я уверен, что ответить Марининой за свои поступки придётся.





Евгений Марукович, судья FIBA:





- После всех, неудачных попыток узнать правду мы пришли с надеждой в суд. Но и тут нас ждало много интересного. Сама Маринина на предварительном заседании не присутствовала, следовательно, можно сделать вывод, что она нас просто БОИТСЯ, что для нас уже маленькая победа!





Вместо неё пришла адвокат, которая, похоже, и не попыталась вникнуть в суть дела. По её вопросам я понял, что ей гораздо интереснее, какие майки я ношу и мои соцсети. Ни одного вопроса по нашему иску. Она просто пыталась очернить меня и моих друзей, но не смогла внятно ответить ни на один наш вопрос. Мы не остановимся и добьёмся правды.









Основное заседание суда назначено на 18 июня.