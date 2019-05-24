Молодежный ЧМ по хоккею пройдет в Беларуси

По итогам голосования Беларуси доверено право проведения молодежного (U20) чемпионата мира в дивизионе 1 (группа «А»).





Право стать хозяевами этого турнира наряду с нашей изначально намеревались оспаривать еще три федерации: Австрии, Дании и Словении. Но две последние делегации в итоге сняли кандидатуры, причем датчане - в пользу нашей страны. В белорусско-австрийском споре большинством голосов (16 против 9) победила заявка ФХБ.



