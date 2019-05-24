Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Грязная нефть Продуктовые войны Куропаты Беларусь-Россия Выборы-2019 Убийство Павла Шеремета

Молодежный ЧМ по хоккею пройдет в Беларуси

Сегодня на проходящем в Братиславе конгрессе Международной федерации хоккея были определены хозяева ближайших чемпионатов мира в низших дивизионах.

По итогам голосования Беларуси доверено право проведения молодежного (U20) чемпионата мира в дивизионе 1 (группа «А»).

Право стать хозяевами этого турнира наряду с нашей изначально намеревались оспаривать еще три федерации: Австрии, Дании и Словении. Но две последние делегации в итоге сняли кандидатуры, причем датчане - в пользу нашей страны. В белорусско-австрийском споре большинством голосов (16 против 9) победила заявка ФХБ.

Турнир пройдет с 8 по 14 декабря нынешнего года. За единственную путевку в топ-10 мирового молодежного хоккея на белорусском льду будут бороться белорусы, а также сборные Дании, Австрии, Латвии, Словении и Норвегии, сообщает пресс-служба ФХБ.

13:36 24/05/2019
Поделиться



Последние известия
ссылки по теме
Дубайский клуб собирается построить арену на 12 тысяч зрителей и вступить в КХЛ
Канада перевела игру со Швейцарией в овертайм за 0,4 секунды до конца матча
Хоккей. Россия и Канада вышли в полуфинал чемпионата мира


Блоги
Павел Знавец
Палітычная Заява беларускіх сацыял-дэмакратаў.
Александр Федута
Гражданин Саакашвили
Ольга Карач
Обращение к Лукашенко
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – o «тунеядских» детях, обсуждении...
Валерий Щукин
В Беларуси намерены легализовать наркотики


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё