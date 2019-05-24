Молодежный ЧМ по хоккею пройдет в Беларуси
Сегодня на проходящем в Братиславе конгрессе Международной федерации хоккея были определены хозяева ближайших чемпионатов мира в низших дивизионах.
По итогам голосования Беларуси доверено право проведения молодежного (U20) чемпионата мира в дивизионе 1 (группа «А»).
Право стать хозяевами этого турнира наряду с нашей изначально намеревались оспаривать еще три федерации: Австрии, Дании и Словении. Но две последние делегации в итоге сняли кандидатуры, причем датчане - в пользу нашей страны. В белорусско-австрийском споре большинством голосов (16 против 9) победила заявка ФХБ.
Турнир пройдет с 8 по 14 декабря нынешнего года. За единственную путевку в топ-10 мирового молодежного хоккея на белорусском льду будут бороться белорусы, а также сборные Дании, Австрии, Латвии, Словении и Норвегии, сообщает пресс-служба ФХБ.
13:36 24/05/2019