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Дубайский клуб собирается построить арену на 12 тысяч зрителей и вступить в КХЛ

Хоккейный клуб из Дубая провел переговоры с КХЛ и собирается вступить в нее. Об этом сообщил президент федерации хоккея ОАЭ Владимир Бурдун.

К 2021 году в стране планируется построить арену вместимостью не менее 12 тысяч зрителей. Сейчас в Дубае есть арена на 17 тысяч мест, но она не приспособлена под хоккей. 

Вариант с ареной в Абу-Даби, которая соответствует требованиям КХЛ, не устраивает организаторов из-за того, что город не является по-настоящему туристическим и интернациональным, — передает "Спорт-экспресс".


09:27 24/05/2019
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