К 2021 году в стране планируется построить арену вместимостью не менее 12 тысяч зрителей. Сейчас в Дубае есть арена на 17 тысяч мест, но она не приспособлена под хоккей.





Вариант с ареной в Абу-Даби, которая соответствует требованиям КХЛ, не устраивает организаторов из-за того, что город не является по-настоящему туристическим и интернациональным, — передает "Спорт-экспресс".



