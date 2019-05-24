Дубайский клуб собирается построить арену на 12 тысяч зрителей и вступить в КХЛ
Хоккейный клуб из Дубая провел переговоры с КХЛ и собирается вступить в нее. Об этом сообщил президент федерации хоккея ОАЭ Владимир Бурдун.
К 2021 году в стране планируется построить арену вместимостью не менее 12 тысяч зрителей. Сейчас в Дубае есть арена на 17 тысяч мест, но она не приспособлена под хоккей.
Вариант с ареной в Абу-Даби, которая соответствует требованиям КХЛ, не устраивает организаторов из-за того, что город не является по-настоящему туристическим и интернациональным, — передает "Спорт-экспресс".
09:27 24/05/2019