Хацкевич — лучший белорусский тренер за рубежом по проценту побед в сезоне, Шпилевский и Гончаренко в топ-3
В сезоне-2018/19 киевское "Динамо" под руководством белорусского тренера Александра Хацкевича одержало 27 побед в 47 матчах (57,4%). Это лучший показатель среди всех белорусских специалистов, работающих за рубежом.
1. 57,4% (47 матчей/27 побед) — Александр Хацкевич (Динамо Киев, Украина),
2. 46,7% (15/7) — Алексей Шпилевский (Кайрат, Казахстан),
3. 43,2% (37/16) — Виктор Гончаренко (ЦСКА, Россия),
4-5. 40% (4/10) — Леонид Кучук (Рух, Украина, Д2),
4-5. 40% (2/5) — Олег Дулуб (Атырау, Казахстан),
6. 16,7% (2/12) — Александр Седнев (Актобе, Казахстан).
09:21 24/05/2019
Всего 35 белорусских футболистов выступают за рубежом. По этому показателю Беларусь вне топ-50 стран в мире