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Хацкевич — лучший белорусский тренер за рубежом по проценту побед в сезоне, Шпилевский и Гончаренко в топ-3

В сезоне-2018/19 киевское "Динамо" под руководством белорусского тренера Александра Хацкевича одержало 27 побед в 47 матчах (57,4%). Это лучший показатель среди всех белорусских специалистов, работающих за рубежом.

1. 57,4% (47 матчей/27 побед) — Александр Хацкевич (Динамо Киев, Украина), 
2. 46,7% (15/7) — Алексей Шпилевский (Кайрат, Казахстан), 
3. 43,2% (37/16) — Виктор Гончаренко (ЦСКА, Россия), 
4-5. 40% (4/10) — Леонид Кучук (Рух, Украина, Д2), 
4-5. 40% (2/5) — Олег Дулуб (Атырау, Казахстан), 
6. 16,7% (2/12) — Александр Седнев (Актобе, Казахстан).

Прессбол
09:21 24/05/2019
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