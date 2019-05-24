Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Грязная нефть Продуктовые войны Куропаты Беларусь-Россия Выборы-2019 Убийство Павла Шеремета

Марадона арестован за долг бывшей девушке

Знаменитый аргентинский футболист Диего Марадона был взят под арест сотрудниками полиции по прибытии в аэропорт Эсейса в Буэнос-Айресе.


Причиной стал судебный иск, поданный его бывшей девушкой Росио Оливой, на сумму £5 млн.

Бывший игрок, который в данный момент тренирует мексиканский «Дорадос», смог выйти из здания аэропорта лишь после прибытия туда его адвоката Матиаса Морла, фотографию с которым он опубликовал спустя несколько минут после «освобождения», пишет ru.oxu.az

«Уже в Буэнос-Айресе по дороге домой с моим товарищем Матиасом Морлой. Всем привет», - рассказа Марадона в фейсбуке.


08:07 24/05/2019
Поделиться



Последние известия
ссылки по теме
Марадона решил завязать с Мексикой. Ждать ли его теперь в Бресте?
В Бресте должен был пройти телемост с Марадоной. Но что-то снова пошло не так...
У Марадоны на Кубе есть трое внебрачных детей


Блоги
Павел Знавец
Палітычная Заява беларускіх сацыял-дэмакратаў.
Александр Федута
Гражданин Саакашвили
Ольга Карач
Обращение к Лукашенко
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – o «тунеядских» детях, обсуждении...
Валерий Щукин
В Беларуси намерены легализовать наркотики


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё