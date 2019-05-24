Марадона арестован за долг бывшей девушке





Причиной стал судебный иск, поданный его бывшей девушкой Росио Оливой, на сумму £5 млн.





Бывший игрок, который в данный момент тренирует мексиканский «Дорадос», смог выйти из здания аэропорта лишь после прибытия туда его адвоката Матиаса Морла, фотографию с которым он опубликовал спустя несколько минут после «освобождения», пишет ru.oxu.az





«Уже в Буэнос-Айресе по дороге домой с моим товарищем Матиасом Морлой. Всем привет», - рассказа Марадона в фейсбуке.



