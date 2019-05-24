У Виктора Гончаренко родилась дочь

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ЦСКА поздравил Виктора Гончаренко и его супругу с прибавлением и пожелал счастья и здоровья.





41-летний белорусский тренер уже воспитывает 11-летнего сына Артема.





Виктор Гончаренко возглавляет команду ЦСКА с декабря 2016-го. Он дважды приводил клуб к серебру чемпионата России и добирался до четвертьфинала Лиги Европы.





За тур до финиша нынешнего чемпионата России ЦСКА идет на 5-м месте. Из-за неудачного весеннего отрезка команда не смогла завоевать путевку в Лигу чемпионов, но выступит в Лиге Европы.



