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У Виктора Гончаренко родилась дочь

23 мая главный тренер московского ЦСКА белорус Виктор Гончаренко во второй раз стал отцом. В его семье родилась дочь, сообщает пресс-служба армейского клуба.

eurosport.ru

ЦСКА поздравил Виктора Гончаренко и его супругу с прибавлением и пожелал счастья и здоровья.

41-летний белорусский тренер уже воспитывает 11-летнего сына Артема.

Виктор Гончаренко возглавляет команду ЦСКА с декабря 2016-го. Он дважды приводил клуб к серебру чемпионата России и добирался до четвертьфинала Лиги Европы.

За тур до финиша нынешнего чемпионата России ЦСКА идет на 5-м месте. Из-за неудачного весеннего отрезка команда не смогла завоевать путевку в Лигу чемпионов, но выступит в Лиге Европы.


07:59 24/05/2019
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