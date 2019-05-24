У Виктора Гончаренко родилась дочь
23 мая главный тренер московского ЦСКА белорус Виктор Гончаренко во второй раз стал отцом. В его семье родилась дочь, сообщает пресс-служба армейского клуба.
eurosport.ru
ЦСКА поздравил Виктора Гончаренко и его супругу с прибавлением и пожелал счастья и здоровья.
41-летний белорусский тренер уже воспитывает 11-летнего сына Артема.
Виктор Гончаренко возглавляет команду ЦСКА с декабря 2016-го. Он дважды приводил клуб к серебру чемпионата России и добирался до четвертьфинала Лиги Европы.
За тур до финиша нынешнего чемпионата России ЦСКА идет на 5-м месте. Из-за неудачного весеннего отрезка команда не смогла завоевать путевку в Лигу чемпионов, но выступит в Лиге Европы.
07:59 24/05/2019