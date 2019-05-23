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Канада перевела игру со Швейцарией в овертайм за 0,4 секунды до конца матча

И победила.

Сборная Канады обыграла команду Швейцарии (3:2, ОТ) в четвертьфинальном матче ЧМ-2019, пишет tribuna.com.

Канадцы смогли перевести встречу в овертайм за 0,4 секунды до конца третьего периода – Дэймон Сиверсон.

На 5-й минуте овертайме решающую шайбу забросил Марк Стоун. Отметим, что по ходу игры Канада уступала со счетом 0:1 и 1:2.

Во втором четвертьфинале сборная России оказалась сильнее команды США в четвертьфинальном матче чемпионата мира 2019 года по хоккею, встреча завершилась со счетом 4:3.


22:05 23/05/2019
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