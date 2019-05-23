Соболенко победила олимпийскую чемпионку на турнире в Страсбуре
Белорусская теннисистка сыграет в полуфинале турнира.
Белоруска Арина Соболенко (11-й номер рейтинга ВТА) вышла в полуфинала турнира во французском Страсбуре. В матче 1/4 финала наша соотечественница победила представительницу Пуэрто-Рико, олимпийскую чемпионку Рио-2016, Монику Пуиг (61 ВТА) со счетом 6:1, 3:6, 6:2, сообщает "Прессбол".
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