Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Грязная нефть Продуктовые войны Куропаты Беларусь-Россия Выборы-2019 Убийство Павла Шеремета

Соболенко победила олимпийскую чемпионку на турнире в Страсбуре

Белорусская теннисистка сыграет в полуфинале турнира.

Белоруска Арина Соболенко (11-й номер рейтинга ВТА) вышла в полуфинала турнира во французском Страсбуре. В матче 1/4 финала наша соотечественница победила представительницу Пуэрто-Рико, олимпийскую чемпионку Рио-2016, Монику Пуиг (61 ВТА) со счетом 6:1, 3:6, 6:2, сообщает "Прессбол".


21:57 23/05/2019
Поделиться



Последние известия
ссылки по теме
"Зимой поменяемся ролями. Готовься, Максим Мирный!" Домрачева и Бьерндален начали заниматься большим теннисом
Соболенко вылетела из топ-10
Теннис. Лапко 20 мая покинет сотню лучших теннисисток


Блоги
Павел Знавец
Палітычная Заява беларускіх сацыял-дэмакратаў.
Александр Федута
Гражданин Саакашвили
Ольга Карач
Обращение к Лукашенко
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – o «тунеядских» детях, обсуждении...
Валерий Щукин
В Беларуси намерены легализовать наркотики


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё