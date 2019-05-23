Делегация Бундестага приедет на открытие Европейских игр

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Михаил Мясникович поблагодарил Петера Деттмара за работу в нашей стране. Он также выразил заинтересованность в развитии регионального сотрудничества, инвестиционного партнерства.





Стороны обсудили развитие молодежных контактов. Петер Деттмар отметил изменение восприятия Беларуси в Европе.





«Пришло время, чтобы мы, европейцы, рассмотрели Беларусь как суверенное государство со своей историей, своим прошлым, настоящим и будущим. Западной Европе, в том числе Германии еще предстоит над этим поработать. В то же время сего









Также Петер Деттмар анонсировал участие делегации Бундестага в церемонии открытия Европейски игр, которые состоятся в июне, сообщает пресс-служба Совета республики.