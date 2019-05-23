Делегация Бундестага приедет на открытие Европейских игр
Председатель Совета республики Михаил Мясникович встретился с послом Германии в нашей стране Петером Деттмаром по случаю завершения его дипломатической миссии в нашей стране. Ранее немецкий посол уже был принят президентом Беларуси.
Фото: Совет республики
Михаил Мясникович поблагодарил Петера Деттмара за работу в нашей стране. Он также выразил заинтересованность в развитии регионального сотрудничества, инвестиционного партнерства.
Стороны обсудили развитие молодежных контактов. Петер Деттмар отметил изменение восприятия Беларуси в Европе.
«Пришло время, чтобы мы, европейцы, рассмотрели Беларусь как суверенное государство со своей историей, своим прошлым, настоящим и будущим. Западной Европе, в том числе Германии еще предстоит над этим поработать. В то же время сего
Также Петер Деттмар анонсировал участие делегации Бундестага в церемонии открытия Европейски игр, которые состоятся в июне, сообщает пресс-служба Совета республики.
21:06 23/05/2019