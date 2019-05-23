Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Грязная нефть Продуктовые войны Куропаты Беларусь-Россия Выборы-2019 Убийство Павла Шеремета

Делегация Бундестага приедет на открытие Европейских игр

Председатель Совета республики Михаил Мясникович встретился с послом Германии в нашей стране Петером Деттмаром по случаю завершения его дипломатической миссии в нашей стране. Ранее немецкий посол уже был принят президентом Беларуси.

Фото: Совет республики

Михаил Мясникович поблагодарил Петера Деттмара за работу в нашей стране. Он также выразил заинтересованность в развитии регионального сотрудничества, инвестиционного партнерства.

Стороны обсудили развитие молодежных контактов. Петер Деттмар отметил изменение восприятия Беларуси в Европе.

«Пришло время, чтобы мы, европейцы, рассмотрели Беларусь как суверенное государство со своей историей, своим прошлым, настоящим и будущим. Западной Европе, в том числе Германии еще предстоит над этим поработать. В то же время сего


Также Петер Деттмар анонсировал участие делегации Бундестага в церемонии открытия Европейски игр, которые состоятся в июне, сообщает пресс-служба Совета республики.

reform.by
21:06 23/05/2019
Поделиться



Последние известия
ссылки по теме
«Пламя мира» Евроигр-2019 сегодня прибудет в Беларусь
Травят людей и засоряют природу: Лукашенко против пластика
Россияне и украинцы активно ищут жилье на время II Европейских игр с помощью риелторов


Блоги
Павел Знавец
Палітычная Заява беларускіх сацыял-дэмакратаў.
Александр Федута
Гражданин Саакашвили
Ольга Карач
Обращение к Лукашенко
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – o «тунеядских» детях, обсуждении...
Валерий Щукин
В Беларуси намерены легализовать наркотики


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё