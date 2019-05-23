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Во дает! Футболист обматерил соперника, партнера, судей, официальных лиц и зрителей

В официальном протоколе матча чемпионата Беларуси "Торпедо"-БелАЗ — "Шахтер" (0:1) причина удаления "автозаводца" Кирилла Премудрова на третьей добавленной минуте сформулировано следующим образом:


"Непристойное поведение — нецензурные (оскорбительные) выражения (жесты) в адрес соперника, партнера по команде, судей (включая четвертого судью), официальных лиц, зрителей. После остановки игры в нецензурной форме оскорбил главного арбитра матча. После этого в нецензурной форме оскорбил четвертого арбитра".

Дисциплинарный комитет БФФ рассмотрит данный эпизод на ближайшем заседании. 







Источник: pressball.by
12:38 23/05/2019
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