Во дает! Футболист обматерил соперника, партнера, судей, официальных лиц и зрителей
В официальном протоколе матча чемпионата Беларуси "Торпедо"-БелАЗ — "Шахтер" (0:1) причина удаления "автозаводца" Кирилла Премудрова на третьей добавленной минуте сформулировано следующим образом:
"Непристойное поведение — нецензурные (оскорбительные) выражения (жесты) в адрес соперника, партнера по команде, судей (включая четвертого судью), официальных лиц, зрителей. После остановки игры в нецензурной форме оскорбил главного арбитра матча. После этого в нецензурной форме оскорбил четвертого арбитра".
Дисциплинарный комитет БФФ рассмотрит данный эпизод на ближайшем заседании.
Источник: pressball.by
12:38 23/05/2019