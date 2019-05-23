



"Непристойное поведение — нецензурные (оскорбительные) выражения (жесты) в адрес соперника, партнера по команде, судей (включая четвертого судью), официальных лиц, зрителей. После остановки игры в нецензурной форме оскорбил главного арбитра матча. После этого в нецензурной форме оскорбил четвертого арбитра".





Дисциплинарный комитет БФФ рассмотрит данный эпизод на ближайшем заседании.























