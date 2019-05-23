Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Грязная нефть Продуктовые войны Куропаты Беларусь-Россия Выборы-2019 Убийство Павла Шеремета

Глава АБФФ: Мингорисполком не бросит "Динамо"

Председатель АБФФ Владимир Базанов высказался о судьбе минского «Динамо». Напомним, вчера экономический суд Минска постановил, что «Трайпл» и «Раковский бровар» незаконно завладели акциями столичного клуба.

– Конечно, меня беспокоит эта ситуация. «Динамо» – клуб с именем, который нужно поднимать. Получилось так, как получилось. Мингорисполком возьмет его и будет заниматься его судьбой. Поверьте, «Динамо» не будет брошено! Сами понимаете, всеми белорусскими клубами занимаются местные органы власти.

– При этом сейчас Мингорисполком является учредителем футбольного клуба «Минска». Не возникнет ли юридических противоречий, если городские власти будут заниматься еще и минским «Динамо»? 

– Юридически все будет нормально, ведь каждое юридическое лицо существует отдельно. 

– Вы в курсе, что в минском «Динамо» игрокам три месяца не выплачивают зарплату? 

– Пока у меня нет таких данных, но я в курсе, что у клуба есть проблемы с финансированием. Думаю, из-за этого и начались судебные тяжбы. Когда клуб окончательно перейдет к Мингорисполкому, все станет на свои места. 

Источник: tribuna.com
10:38 23/05/2019
Поделиться



Последние известия
ссылки по теме
ФИФА откажется от идеи расширить ЧМ-2022 до 48 команд
Чиж — всё: суд отобрал у бизнесмена минский ФК "Динамо"
«Полмиллиона долларов для футбола – это не деньги…»


Блоги
Ольга Карач
Обращение к Лукашенко
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – o «тунеядских» детях, обсуждении...
Валерий Щукин
В Беларуси намерены легализовать наркотики
Игорь Драко
Убожество и политкорректность на Евровидении
Петр Рудковский
Гамафобія як з'ява і як этыкетка


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё