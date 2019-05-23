Алимбекова: Мы с Кривко не предлагали Домрачевой и Скардино вернуться в сборную
Олимпийская чемпионка Пхенчхана по биатлону Динара Алимбекова прокомментировала встречу в НОКе белорусского квартета, завоевавшего золото женской эстафеты на Играх-2018.
Спортсменка рассказала, что не предлагала Дарье Домрачевой и Надежде Скардино вернуться в большой спорт.
- В этом разговоре не звучали от вас с Кривко предложения теперь уже бывшим подругам по сборной вернуться в биатлон?
- Нет, такого не было. Мы понимаем, что и Даша, и Надя приняли взвешенные решения, над которым не единожды подумали. Вряд ли мы способны на него повлиять.
Источник: pressball.by
10:30 23/05/2019