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Алимбекова: Мы с Кривко не предлагали Домрачевой и Скардино вернуться в сборную

Олимпийская чемпионка Пхенчхана по биатлону Динара Алимбекова прокомментировала встречу в НОКе белорусского квартета, завоевавшего золото женской эстафеты на Играх-2018.

Спортсменка рассказала, что не предлагала Дарье Домрачевой и Надежде Скардино вернуться в большой спорт. 

- В этом разговоре не звучали от вас с Кривко предложения теперь уже бывшим подругам по сборной вернуться в биатлон?

- Нет, такого не было. Мы понимаем, что и Даша, и Надя приняли взвешенные решения, над которым не единожды подумали. Вряд ли мы способны на него повлиять.



Источник: pressball.by
10:30 23/05/2019
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