Спортсменка рассказала, что не предлагала Дарье Домрачевой и Надежде Скардино вернуться в большой спорт.





- В этом разговоре не звучали от вас с Кривко предложения теперь уже бывшим подругам по сборной вернуться в биатлон?





- Нет, такого не было. Мы понимаем, что и Даша, и Надя приняли взвешенные решения, над которым не единожды подумали. Вряд ли мы способны на него повлиять.







