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Солигорский "Шахтёр" стал лидером чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге. 2В другом поединке "Витебск" разгромил "Энергетик-БГУ" — 3:0. "Шахтёр" набрал 21 очко, у брестского "Динамо" 20 очков и матч в запасе. "Ислочь" и БАТЭ имеют по 18 баллов и также по одной игре в запасе, пишет euroradio.fm





24 мая встретятся минское "Динамо" и "Ислочь", БАТЭ и "Слуцк", "Днепр" и "Гомель". 25 мая сыграют "Минск" и "Городея", "Славия" и минское "Торпедо", брестское "Динамо" и "Нёман".



