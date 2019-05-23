Бокс не будут исключать из программы Олимпийских игр

Бокс оставят в программе Олимпийский игр-2020. Такое решение принял Международный олимпийский комитет. В то же время организация приняла решение отобрать право на организацию турнира и квалификаций у Международной ассоциации бокса (AIBA), сообщает Boxing Scene.





Такое решение связано с проблемами ассоциации в финансовой отчетности, а также некомпетентной работой судей и системой организации турниров.





МОК принял решение, что организацией олимпийского и квалификационных турниров будет заниматься рабочая группа, которую возглавил член Олимпийского комитета Японии. Отборочные соревнования состоятся в период с января по май 2020 года. Игры пройдут с 24 июля по 9 августа.





Ранее сообщалось, что Дмитрий Сосновский покинул пост главного тренера сборной Украины по боксу.



