Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Грязная нефть Продуктовые войны Куропаты Беларусь-Россия Выборы-2019 Убийство Павла Шеремета

Стали известны соперники хоккеистов Беларуси по квалификации на Олимпиаду-2022

По информации Hockey.by, за право сыграть на 24-х по счету зимних Олимпийских играх в Пекине национальная сборная Беларуси поспорит с командами Словакии и Австрии.

 Фото: iihf.com

Еще один соперник наших хоккеистов определится по итогам предквалификационных турниров, которые будут сыграны зимой следующего года.

Белорусам, словакам и австрийцам достанется команда с низшим рейтингом в сводной таблице IIHF из числа победителей подгрупп на предварительном раунде квалификации.

Также известно, что соревнования в нашей четверке примет Словакия. Матчи финальной олимпийской квалификации будут сыграны в конце лета 2020 года.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 22 февраля 2022 года в Пекине (Китай). В хоккейном турнире Олимпиады примут участие 12 команд: 8 сборных, располагающихся на 1−8 местах в рейтинге IIHF, Китай как страна — хозяйка соревнований, а также три победителя финальных квалификационных турниров.


07:28 23/05/2019
Поделиться



Последние известия


Блоги
Ольга Карач
Обращение к Лукашенко
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – o «тунеядских» детях, обсуждении...
Валерий Щукин
В Беларуси намерены легализовать наркотики
Игорь Драко
Убожество и политкорректность на Евровидении
Петр Рудковский
Гамафобія як з'ява і як этыкетка


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё