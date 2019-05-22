Чиж — всё: суд отобрал у бизнесмена минский ФК "Динамо"

Поиски нового владельца минского "Динамо" ранее не дали результатов. Бизнесмен, основной акционер "Трайпла", которому принадлежит около 57% акций, оценил их в миллион белорусских рублей. Как поясняют эксперты в области спорта, "просто так отдать "Динамо" нельзя, потому что будут санкции от УЕФА".





Ответчиком по делу выступил Чиж, который стал главным акционером ФК в 1999 году, истцом – управления спорта и туризма Мингорисполкома, которое потребовало передать ему право владения клубом.





В своем иске управление спорта и туризма Мингорисполкома попросило признать недействительным решение о выпуске акций футбольного клуба "Динамо-Минск" от 9 декабря 1999 года. Ответчик придерживался позиции, что оно не может быть признано таковым, поскольку истек срок исковой давности.





В среду Экономический суд Минска удовлетворил иск управления спорта и туризма. Таким образом, основной акционер "Трайпла" Юрий Чиж перестал быть владельцем минского "Динамо".



