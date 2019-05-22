Чиж — всё: суд отобрал у бизнесмена минский ФК "Динамо"
Бизнесмен Юрий Чиж перестал быть главным акционером футбольного клуба "Динамо", соответствующее решение принял Экономический суд Минска.
Поиски нового владельца минского "Динамо" ранее не дали результатов. Бизнесмен, основной акционер "Трайпла", которому принадлежит около 57% акций, оценил их в миллион белорусских рублей. Как поясняют эксперты в области спорта, "просто так отдать "Динамо" нельзя, потому что будут санкции от УЕФА".
Ответчиком по делу выступил Чиж, который стал главным акционером ФК в 1999 году, истцом – управления спорта и туризма Мингорисполкома, которое потребовало передать ему право владения клубом.
В своем иске управление спорта и туризма Мингорисполкома попросило признать недействительным решение о выпуске акций футбольного клуба "Динамо-Минск" от 9 декабря 1999 года. Ответчик придерживался позиции, что оно не может быть признано таковым, поскольку истек срок исковой давности.
В среду Экономический суд Минска удовлетворил иск управления спорта и туризма. Таким образом, основной акционер "Трайпла" Юрий Чиж перестал быть владельцем минского "Динамо".
20:39 22/05/2019