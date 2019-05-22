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Чиж — всё: суд отобрал у бизнесмена минский ФК "Динамо"

Бизнесмен Юрий Чиж перестал быть главным акционером футбольного клуба "Динамо", соответствующее решение принял Экономический суд Минска.

Чиж — всё: суд отобрал у бизнесмена минский ФК "Динамо"
Поиски нового владельца минского "Динамо" ранее не дали результатов. Бизнесмен, основной акционер "Трайпла", которому принадлежит около 57% акций, оценил их в миллион белорусских рублей. Как поясняют эксперты в области спорта, "просто так отдать "Динамо" нельзя, потому что будут санкции от УЕФА".

Ответчиком по делу выступил Чиж, который стал главным акционером ФК в 1999 году, истцом – управления спорта и туризма Мингорисполкома, которое потребовало передать ему право владения клубом.

В своем иске управление спорта и туризма Мингорисполкома попросило признать недействительным решение о выпуске акций футбольного клуба "Динамо-Минск" от 9 декабря 1999 года. Ответчик придерживался позиции, что оно не может быть признано таковым, поскольку истек срок исковой давности.

В среду Экономический суд Минска удовлетворил иск управления спорта и туризма. Таким образом, основной акционер "Трайпла" Юрий Чиж перестал быть владельцем минского "Динамо".

Sputnik.by
20:39 22/05/2019
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