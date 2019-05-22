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СМИ: Гвардиола возглавит «Ювентус»

Итальянский журналист Radio Sportiva Федерико Дженнарелли в своем твиттере сообщил, что главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола продолжит карьеру в «Ювентусе».

Фото: Reuters

По его информации, стороны уже обо всем договорились. Испанский специалист подпишет контракт с туринцами на четыре года.

Гвардиола работает в «Манчестер Сити» с 2016 года, он дважды приводил команду к победе в чемпионате Англии. В этом году «МанСити» стал первым клубом, сделавшим английский требл: выиграли чемпионат, Кубок Англии и Кубок лиги.

Напомним, 17 мая «Ювентус» объявил о том, что нынешний наставник команды Массимилиано Аллегри покинет свой пост в конце сезона.


19:09 22/05/2019
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