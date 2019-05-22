«Полмиллиона долларов для футбола – это не деньги…»

-- Пару лет назад «Трибуна» писала: когда «Динамо» принадлежало бизнесмену Евгению Хвастовичу, который сейчас живет в Америке, вы, будучи замминистра спорта, предлагали ему около 10 миллионов долларов, чтобы выкупить клуб…









-- Нет-нет, такого не было! Ну откуда у бюджетной организации, у Министерства, такие деньги?

Даже похожего на эту историю разговора не было!





Я открою секрет: у нас был один источник внебюджетной деятельности – спортивные лотереи. Мы в квартал имели около одного миллиона долларов. И тратили эти деньги – на строительство, поддержку команд и так далее.

Хвастовичем тогда занимались динамовцы все и, скажем так, верхние этажи власти. Это не мой уровень даже был!









Хвастович много лет назад уехал в Штаты, когда его хотели к уголовной ответственности привлечь…

-- В вашу бытность в Минспорта в разных статусах возникали какие-то вопросы по законности или незаконности приобретения акций Чижом?





-- Вообще об этом разговора не шло! Федерация футбола стала самостоятельной структурой и нам как бы намекали в ее дела не вмешиваться. Мы возражали, потому что совсем непричастными к футболу быть не могли. Но в коммерческие вопросы на самом деле никогда не вмешивались.





-- Как думаете, а почему сейчас эти разборки с акциями начались? У Юрия Чижа хотят бесплатно забрать футбольный клуб? И на белорусский суд в этом смысле можно положиться…





-- Мне кажется, все упирается в деньги. Закончились финансы у Чижа. Или не закончились, а просто стало меньше. Раньше он ведь достаточно много тратил денег на клуб, содержал команду. Видимо, после известных событий и всех разборок средств стало меньше.





-- Чиж говорил, что планирует продать принадлежащий ему пакет акций за миллион белорусских рублей…





-- Наверное, купцов не нашлось. Хотя, если говорить откровенно, для футбола полмиллиона долларов – это небольшие деньги. Бюджет футбольных и хоккейных команд исчисляется огромными цифрами. Так что полмиллиона в данном случае – это не деньги. Может, просто желающих нет купить – это уже другой вопрос…





КСТАТИ

В одном из своих интервью Юрий Чиж рассказывал, что покупкой футбольного клуба «Динамо-Минск» в свое время интересовался Дмитрий Рыболовлев. Но, как информировала белорусская спортивная пресса, дальше интереса дело не пошло…

«Французская газета L’Equipe уверяла, что Рыболовлева не устроила цена в 20 миллионов долларов, которую запросил белорусский предприниматель. Вскоре после этого россиянин приобрел «Монако», -- писал о деталях сайт by.tribuna.com.

Сообщалось, что с 1999 года Юрий Чиж вложил в «Динамо» 65 миллионов долларов.



