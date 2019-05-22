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«Полмиллиона долларов для футбола – это не деньги…»

Бывший министр спорта Александр Григоров высказал «Белорусскому партизану» свое мнение по поводу того, что 20 лет бизнесмен Юрий Чиж якобы незаконно владел минским футбольным клубом «Динамо».

«Полмиллиона долларов для футбола – это не деньги…»
фото: ФК
-- Пару лет назад «Трибуна» писала: когда «Динамо» принадлежало бизнесмену Евгению Хвастовичу, который сейчас живет в Америке, вы, будучи замминистра спорта, предлагали ему около 10 миллионов долларов, чтобы выкупить клуб…


-- Нет-нет, такого не было! Ну откуда у бюджетной организации, у Министерства, такие деньги? 
Даже похожего на эту историю разговора не было!

Я открою секрет: у нас был один источник внебюджетной деятельности – спортивные лотереи. Мы в квартал имели около одного миллиона долларов. И тратили эти деньги – на строительство, поддержку команд и так далее.
Хвастовичем тогда занимались динамовцы все и, скажем так, верхние этажи власти. Это не мой уровень даже был!


Хвастович много лет назад уехал в Штаты, когда его хотели к уголовной ответственности привлечь…
-- В вашу бытность в Минспорта в разных статусах возникали какие-то вопросы по законности или незаконности приобретения акций Чижом?

-- Вообще об этом разговора не шло! Федерация футбола стала самостоятельной структурой и нам как бы намекали в ее дела не вмешиваться. Мы возражали, потому что совсем непричастными к футболу быть не могли. Но в коммерческие вопросы на самом деле никогда не вмешивались.

-- Как думаете, а почему сейчас эти разборки с акциями начались? У Юрия Чижа хотят бесплатно забрать футбольный клуб? И на белорусский суд в этом смысле можно положиться…

-- Мне кажется, все упирается в деньги. Закончились финансы у Чижа. Или не закончились, а просто стало меньше. Раньше он ведь достаточно много тратил денег на клуб, содержал команду. Видимо, после известных событий и всех разборок средств стало меньше.

-- Чиж говорил, что планирует продать принадлежащий ему пакет акций за миллион белорусских рублей…

-- Наверное, купцов не нашлось. Хотя, если говорить откровенно, для футбола полмиллиона долларов – это небольшие деньги. Бюджет футбольных и хоккейных команд исчисляется огромными цифрами. Так что полмиллиона в данном случае – это не деньги. Может, просто желающих нет купить – это уже другой вопрос…

КСТАТИ
В одном из своих интервью Юрий Чиж рассказывал, что покупкой футбольного клуба «Динамо-Минск» в свое время интересовался Дмитрий Рыболовлев. Но, как информировала белорусская спортивная пресса, дальше интереса дело не пошло… 
«Французская газета L’Equipe уверяла, что Рыболовлева не устроила цена в 20 миллионов долларов, которую запросил белорусский предприниматель. Вскоре после этого россиянин приобрел «Монако», -- писал о деталях сайт by.tribuna.com.
Сообщалось, что с 1999 года Юрий Чиж вложил в «Динамо» 65 миллионов долларов.


Алексей Маркин, «Белорусский партизан».


18:26 22/05/2019
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