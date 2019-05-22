Захаров: Думаю, Нестеренко - последняя белая женщина, которая выиграла 100 метров
Главный тренер столичной хоккейной "Юности" Михаил Захаров рассказал, чем может гордиться Беларусь.
Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь: В чем мы успешны? Что может быть нашей фишкой? Что может показывать нашу страну, где мы лучше всех?
Михаил Захаров: Я думаю, спорт показывает. У нас очень много и олимпийских чемпионов, и Нестеренко только своим бегом этим заслуживает уважение. Ну, я думаю, что это последняя женщина белая, которая выиграла 100 метров.
И Домрачева, и эти игры (Европейские игры. — Прим.), и конечно, это уникально. И, я думаю, вся страна ждет, — сказал тренер в программе "В обстановке мира" на СТВ.
Источник: pressball.by
17:06 22/05/2019
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