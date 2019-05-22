Конор уверен в реванше с Хабибом





Ирландский бывший чемпион UFC Конор Макгрегор в интервью Pundit Arena раскрыл подробности инцидента, случившегося 6 октября на UFC 229 после их боя с Хабибом Нурмагомедовым, когда российский боец, победив соперника сдачей на ущемелении шеи, перепрыгнул клетку октагона и бросился в зал, где вступил в драку с Диллоном Дэнисом, тренером по джиу-джитсу своего оппонента.





«Бой был окончен, все закончилось. Хабиб залез на клетку и прыгнул в толпу. Он удрал, ведь именно так надо говорить о маленьких крысах, — рассказал Конор.





— Я уважительно отношусь к нему, поздравляю, он выиграл тот бой. Но посмотрим, что случится в следующий раз.





Я уверен, что у нас еще будет поединок с Нурмагомедовым, давай сделаем это снова! Я скромен в победе и в поражении, вне зависимости от итогового результата. В конце концов, мы говорим о спорте. Я уважаю наш спорт, в тот вечер я проиграл.





Я видел, что Хабиб там устроил хаос, начал драться. Тогда я поднялся на ноги, поняв, что сейчас что-то будет. Тут начали бежать его братья. Я заметил одного из них, это было словно подарок на Рождество! Он был рядом, я треснул его в глаз, началась драка».





Сам Нурмагомедов, напомним, спустя время, рассказывал, что причиной его агрессии стали многочисленные оскорбления, которые Макгрегор бросал в адрес самого Хабиба и его родственников, включая отца, перед боем.





Прим этом российский боец не подтвердил версию, что он бросился на Дэниса из-за того, что тот что-то крикнул ему во время самого поединка с Макгрегором. Хабиб сказал, что кинулся к команде ирландца и выбрал в качестве оппонента Дэниса, потому что он выглядел наиболее молодым и способным дать отпор.





После того происшествия Атлетическая комиссия Невады, являющаяся одной из самых жестких в США, долго расследовала инцидент и даже изначально изъяла $1 млн из гонорара Нурмагомедова.





В итоге россиянин был дисквалифицирован на девять месяцев и оштрафован на $500 тыс., а Макгрегор получил шестимесячное отстранение и символический штраф.





В то же время дисквалифицированы были и члены команды Нурмагомедова, Эседулла Эмирагаев, Зубайра Тухугов и его двоюродный брат Абубакар Нурмагомедов, которые вступили в драку с Макгрегором, забравшись после боя в октагон.





То решение крайне возмутило самого Хабиба, и он отказывался выходить в октагон, пока не истечет дисквалификация всех своих друзей, а также даже вовсе намекал на возможное завершение карьеры.





Впрочем, сейчас очевидно, что Орел вернется в UFС, с которым у него действует контракт еще как минимум на два боя, пока непонятно только, кто станет его следующим оппонентом.





Сам Хабиб неоднократно говорил, что Конор должен заслужить реванш с ним, а на данный момент есть несколько куда более достойных титульного боя оппонентов.





«Пока этот вопрос не обсуждался. Но на 90 процентов следующим соперником станет Дастин Порье. Тот же Тони Фергюсон всегда рассматривается. Это уже от UFC зависит. Нам разницы нет: кого назначат, с тем и будем драться. Мы свое дело сделали: взяли титул, теперь будем его защищать», — рассказал «Матч ТВ» менеджер дагестанского бойца Ризван Магомедов.





В то же время он подчеркнул, что Макгрегору, если тот хочет получить второй шанс против Орла, нужно выйти в октагон и доказать свою состоятельность против бойцов калибром пониже.





«Он должен побить достойного соперника. Конор Макгрегор не побеждал никого с 2016 года. Он проиграл в одну калитку. Не показал ничего ни в ударной технике, ни в борьбе, — заявил Магомедов.





— Ему нужно вернуться с победой. А пока смысла в реванше с ним нет. Если он побьет кого-то уровня Эла Яквинты или Тони Фергюсона, то можно будет сказать, что он достоин подраться».





А вот известный тренер Хавьер Мендес считает, что Конор является самым опасным соперником для Хабиба из всех возможных.





«Самый простой соперник — Холлоуэй. Он хорошо бьет, но ему не хватает мощи. Далее идет Порье. Это боец с хорошим разнообразным арсеналом и выносливостью, — заявил специалист. — Следующий — Фергюсон, который здорово работает локтями. Но самым опасным соперником я по-прежнему считаю Конора Макгрегора. У ирландца уникальный боксерский арсенал».