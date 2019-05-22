- Есть ли мысли по поводу главного тренера национальной сборной и когда ждать новостей?





– Сейчас необходимо определиться с главным тренером «Динамо» – это важная позиция для всего белорусского хоккея. Его назначение и выбор помощников станет точкой отсчета для согласования рулевого сборной.





К домашнему чемпионату мира надо усилить и клуб, и национальную команду за счет хорошего сотрудничества двух тренерских штабов. Мы не будем понимать дальнейшего взаимодействия, пока не закроем динамовский вопрос. При этом хочу подчеркнуть: работой Андрея Михайловича мы удовлетворены. Сидоренко сделал большое дело и точно будет в списке кандидатов. Просто данный вопрос пока не обсуждался, – сказал Савилов.







