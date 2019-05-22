



У минского "Динамо" наступил период настоящих испытаний — встречи с лидерами. В Солигорске оно уступило, и по делу. "Шахтер" полностью переиграл соперника, быстрее переходил из обороны в атаку, был агрессивнее в единоборствах, лучше готов функционально. У динамовцев с этим имелись проблемы. И вообще, кажется, это ключевая причина неудачных выступлений минчан.





Бывает, один-два человека выпадают. Но чтобы всей команды не хватало на матч... Значит, дело именно в этом. Были допущены ошибки в предсезонной подготовке. Кто виноват? Пусть в клубе разбираются и решают, что делать дальше. Я не вижу тренировочный процесс, но складывается впечатление, что команда не готова. При этом она сыграла практически со всеми оппонентами из нижней части таблицы, за исключением "Энергетика" и "Дняпро", но и там придется непросто. Менять ли тренера? Это тоже дело клуба. Если придет кто-то вместо Пилипчука, надо начинать все заново.





А в "Динамо", думаю, много проблем. Ну, кто-то хотел поруководить — и вот дорвался до власти. Как я говорил, жизнь все расставит по местам.





После восьми туров столичное "Динамо" с 13 набранными очками идет седьмым в турнирной таблице.



