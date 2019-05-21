— Сейчас необходимо определиться с главным тренером «Динамо» — это важная позиция для всего белорусского хоккея. Его назначение и выбор помощников станет точкой отсчета для согласования рулевого сборной. К домашнему чемпионату мира надо усилить и клуб, и национальную команду за счет хорошего сотрудничества двух тренерских штабов. Мы не будем понимать дальнейшего взаимодействия, пока не закроем динамовский вопрос. При этом хочу подчеркнуть: работой Андрея Михайловича [у руля сборной] мы удовлетворены. Сидоренко сделал большое дело и точно будет в списке кандидатов. Просто данный вопрос пока не обсуждался, — сказал Геннадий Савилов.





Отметим, что 14 мая после согласования в Национальном олимпийском комитете было объявлено о том, что минское «Динамо» возглавит Александр Андриевский, однако уже 17 мая стало известно, что сторонам не удалось договориться.





11 мая минское «Динамо» сообщило, что не будет продлевать соглашение с главным тренером Андреем Сидоренко.





О предстоящем уходе из минского «Динамо» сам Андрей Сидоренко рассказал журналистам еще 4 мая на пресс-конференции после матча с Казахстаном во время чемпионата мира в дивизионе IA, когда белорусы решили задачу возвращения в сильнейший эшелон.









В апреле об интересе к должности главного тренера минского «Динамо» заявлял бессменный наставник минской «Юности» Михаил Захаров.





«Почва есть, конечно. Почему нет?» Михаил Захаров — о желании и вероятности возглавить минское «Динамо»





Кроме того, тогда же Захаров предлагал снять Андрея Сидоренко из сборной Беларуси, не дожидаясь первенства планеты в Нур-Султане.





«Чего тянуть?» Захаров предлагает поменять главного тренера сборной Беларуси еще до чемпионата мира





После новости об утверждении кандидатуры Андриевского Михаил Захаров признался, что хотел возглавить минское «Динамо»