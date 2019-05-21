И поиграили, и подрались: драку во время футбольного матча устроили игроки юношеских команд «Слонима» и «Гранита»
По итогам потасовки судья показал красную карточку двум футболистам.
Массовую драку во время футбольного матча устроили игроки юношеских команд «Слонима» и «Гранита»
Кадр из видео
На кадрах видно, как в какой-то момент матча началась потасовка. К дерущимся сразу же подбежали другие игроки, которые также приняли участие в драке. Досталось даже одному из судей, сообщает pressball.by.
18:44 21/05/2019