



Массовую драку во время футбольного матча устроили игроки юношеских команд «Слонима» и «Гранита»

Кадр из видео





На кадрах видно, как в какой-то момент матча началась потасовка. К дерущимся сразу же подбежали другие игроки, которые также приняли участие в драке. Досталось даже одному из судей, сообщает pressball.by.



