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И поиграили, и подрались: драку во время футбольного матча устроили игроки юношеских команд «Слонима» и «Гранита»

По итогам потасовки судья показал красную карточку двум футболистам.


Массовую драку во время футбольного матча устроили игроки юношеских команд «Слонима» и «Гранита»
Кадр из видео

На кадрах видно, как в какой-то момент матча началась потасовка. К дерущимся сразу же подбежали другие игроки, которые также приняли участие в драке. Досталось даже одному из судей, сообщает pressball.by.


intex-press.by
18:44 21/05/2019
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