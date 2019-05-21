



«Почему кто-то должен за нее платить? Строго говоря, это вообще не нефть», — заявил один из них.





Речь идет о нефти марки Urals с высоким содержанием хлоридов, которая поставлялась в Европу по нефтепроводу «Дружба».





В конце апреля эксплуататор «Дружбы» в Беларуси приостановил транзит по одной из веток трубопровода из-за отказа польского эксплуататора принимать некачественную нефть, а также из-за боязни промышленных аварий в белорусской логистической системе и на местных НПЗ.





По словам собеседников Reuters, нефть надлежащего качества, поступившую по «Дружбе» непосредственно перед ухудшением качества, Eni и Total уже оплатили, а оплата нефти с хлорорганикой должна была состояться 15 мая, но не произошла.









Eni и Total сообщили своим поставщикам о желании оценить свой ущерб и понять, на какие компенсации могут рассчитывать, когда и от кого. Кроме того, нефтяники выразили готовность платить за чистую нефть после возобновления поставок по «Дружбе».