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Посмотрите на медали II Евроигр. И что там белорусского?

Организаторы II Европейских игр показали журналистам медали, которые будут вручаться спортсменам.
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В дизайне медалей, разработанном создателями общей концепции бренда II Европейских игр - компанией Brama Branding, нашел отражение один из символов - "папараць-кветка". 

Форма награды - классический круг, внутри которого лучистый элемент с нечеткими очертаниями: так, по мнению дизайнеров, выглядит солнце ярким летним днем. Утверждается, что подобная форма без резких углов олицетворяет и черты белорусского народа: мягкость, дружелюбие, добродушие, близость к природе. 

Неслучайным является и диаметр медали - 9,5 см, по количеству населения Беларуси, которое составляет 9,5 млн человек. 

Чехол для медалей изготовлен из натурального дерева. Это должно вызвать ассоциацию с традиционными белорусскими ремеслами, белорусской природой, в частности, с лесами.

Руководитель предприятия "Сэнс-Геральдика" Кирилл Королевич рассказал, что при изготовлении медалей применялись уникальные технологии. "С уверенностью могу сказать: это награды, не имеющие аналогов в мире", - подчеркнул он. 

Корпус медалей выполнен из специального сплава - томпака. 

Согласно достоинству награды используются драгоценные металлы: золото 24 карата, серебро 999-й пробы и бронза. Для упрочнения драгоценного покрытия применяются наноалмазы - запатентованная технология белорусских разработчиков. 

Процесс производства одной медали, сочетающий в себе традиционные техники чеканки и нанотехнологии, занимает около 20 часов. Вес награды составляет около 540 граммов.


Всего для II Европейских игр будет изготовлено 1084 медалей: по 329 золотых и серебряных, а также 426 бронзовых. 

Наименование вида спорта и дисциплины, в которой вручается медаль, будет выгравировано на оборотной стороне награды. Каждая медаль будет упакована в деревянный футляр из твердых пород дерева, на верхней части которого логотип игр будет нанесен цветом, соответствующим занятому месту.

Напомним, II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта.

Источник: belta.by
16:40 21/05/2019
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