Предыстория. ЗАО "Динамо-Минск" было создано в 1999 году. До этого клуб принадлежал группе бизнесменов, самым известным из которых является Александр Сманцер. Пожалуй, это был один из первых примеров громкой и скандальной национализации частной собственности. Чижа, который стал новым владельцем клуба, подобные методы не смутили.





На первой встрече новые акционеры приняли решение выпустить 53 акции, а в уставный фонд внести 26000 рублей (в пересчете на нынешние деньги). Однако тогда акции так и не были выпущены.





Чтобы прикинуть диспозицию и уладить все вопросы понадобилось шесть месяцев. Спустя полгода состоялось новое собрание ЗАО "Динамо-Минск" уже в измененном составе. На этот раз все прошло гладко: было принято решение выпустить 108 акций, а уставный фонд составил 54000 рублей (снова в пересчете на нынешние деньги).





С тех пор дополнительной эмиссии акций не проводилось, а имевшиеся 108 акций были распределены между акционерами. Больше всего досталось компании "Трайпл" Юрия Чижа — 40.





Что сейчас происходит? Главное управление спорта и туризма Мингорисполкома обратилось в минский Экономический суд с иском к ЗАО ФК "Динамо-Минск". Истец напирает на то, что тогда, в 1999-м, решение о выпуске 108 акций было принято не уполномоченным составом участников. К тому же акции не были зарегистрированы в установленном порядке и не прошли госрегистрацию.









Футбольный клуб не согласен и обороняется сразу по двум направлениям. Во-первых, указывает, что уже истек исковой срок давности. Такие вопросы надо оспаривать не через двадцать лет, а в куда более короткие сроки. Во-вторых, клуб отмечает, что на тот момент все было сделано в рамках закона. Юридические нормы, по которым имеет претензии истец, появились спустя полгода, как было принято решение о выпуске акций.









Почему вообще возник такой интерес к делам двадцатилетней давности? Как известно, минское "Динамо" уже довольно долго ищет нового владельца, но никак не может найти. Не раз отмечалось, что клуб, вероятнее всего, перейдет под крыло Мингорисполкома. Также назывались фамилии потенциальных частных владельцев — от россиянина Михаила Гуцериева от белоруса Виктора Прокопени, но в сторону приватного капитала дело так и не двинулось.





По информации «Прессбола» , в прошлом году Мингорисполком уже был готов взвалить на себя эту ношу — вот только при безвозмездной передаче акций. Тем не менее Юрий , кстати, не присутствовавший на вторничном заседании, не хочет отдавать клуб бесплатно. Свой пакет акций "Трайпл" оценивает в миллион рублей. Собственно, из-за этого и затягивается переход клуба от одного владельца к другому.





Юрий Чиж хочет заработать на продаже имеющихся у него акций. Покупателей на горизонте пока не видно (по крайней мере, в публичном поле). А Мингорисполком готов принять "Динамо" только безвозмездно. Такова сегодня диспозиция.









Похоже, обе стороны — и Чиж, и Мингорисполком — твердо стоят на своем, из-за чего и развернулась такая волокита. Ведь информация о том, что Чиж покинет минское "Динамо", появилась еще в августе прошлого года.





Иск в Экономический суд — попытка Мингорисполкома ускорить этот процесс и получить футбольный клуб на своих условиях.





Сегодня проходило лишь подготовительное заседание, основное намечено на среду. Ждем развития событий...



