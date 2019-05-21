



Сегодня указ №191 размещен на его сайте. Указ предусматривает ряд мер: от запрета полета беспилотников в зонах игр до блокировки сайтов.





В соответствии с указом с 17 июня по 2 июля в Минске и Минском районе запрещается использовать беспилотные летательные аппараты и авиамодели на спортивных объектах, в местах проведения соревнований, рядом с гостинцами и аналогичными средствами размещения участников Евроигр, в фан-зонах. Исключение сделано для аппаратов, которые принадлежат госорганам и используются для проведения Евроигр.





У нарушителей будут изымать беспилотники и авиамодели на срок до 2 июля. При этом будут приниматься меры по пресечению полетов.





Также в Минске и районе будут установлены зоны ограничения использования воздушного пространства.





В столице будут выделяться специальные полосы движения для транспортных средств, задействованных в проведении Евроигр. За езду и остановку в таких полосах будут штрафовать. Разрешается вводить ограничения движения в Минске. Обо всех изменениях в дорожном движении будут информировать официально.





МЧС и Госпромнадзору разрешается проводить в период с 17 июня по 2 июля внеплановые проверки на спортивных объектах, в гостиницах и других средствах размещения, фан-зонах.









В период с 17 июня до 2 июля для охраны общественного порядка и обеспечения безопасности будут привлекаться военнослужащие Вооруженных Сил. В этом случае на них будет распространяться действие законодательных актов, регулирующих деятельность Внутренних войск МВД. Работники вооруженной охраны БЖД должны будут руководствоваться законодательными актами для членов добровольной дружины.





Охране гостиниц разрешается проводить личный досмотр, досмотр вещей и документов, транспортных средств в порядке, установленном для работников охраны организаций, не обладающих правом создания военизированной охраны.





В период с 20 мая по 30 июня органы, занимающиеся оперативно-розыскной деятельностью, прокуратура и органы предварительного следствия могут принимать решение о временном ограничении доступа к сайтам на период проведения Евроигр. Оно принимается в случае обнаружения на интернет-ресурсе информации, содержащей призывы к массовым беспорядкам, участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением законодательства, осуществлению экстремистской деятельности и иных действий, способных дезорганизовать проведение Евроигр. Решение должно быть принято в течение суток.





Указом также разрешается привлекать курсантов для оказания информационной и организационной помощи болельщикам и иным лицам при проведении соревнований.