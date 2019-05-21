В Грузии арестованы 11 футболистов

Задержаны экс-футболисты Вахтанг Дж., Лаша Ч. и Ника Д., игрок «Чиатуры» Ираклий Х., футболисты «Гурия Ланчхути» Роберт И. и Ираклий Б., а также игроки «Вит Джорджии» Джони Ш., Георгий Г., Николоз М., Паата Гх. и Нодар К.





По информации следствия, футболисты проигрывали матчи после получения денежных средств от организованной преступной группы. Игроки получили сумму в размере 93,5 тыс. лари (более 34 тыс. долларов). Им грозит от четырех до шести лет тюрьмы.



