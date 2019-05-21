В США боксеры одновременно отправили друг друга в нокдаун
Два американских боксера Джерхед Фендерсон и Иросвани Дювергель одновременно отправили друг друга в нокдаун.
Скриншот видео поединка
Поединок прошел в одном из отелей Голливуда еще 10 мая, а видеозапись курьёзного эпизода появилась 20 мая на YouTube-канале House of Highlights.
Джерхед Фендерсон и Иросвани Дювергель ударили друг друга и потеряли равновесие. Дювергель упал на канаты и вскоре поднялся, а Фендерсон же пролежал на полу дольше соперника.
Бой выиграл Фендерсон, которому судьи присудили победу единогласно, пишет euroradio.fm
09:51 21/05/2019