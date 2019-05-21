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В США боксеры одновременно отправили друг друга в нокдаун

Два американских боксера Джерхед Фендерсон и Иросвани Дювергель одновременно отправили друг друга в нокдаун.

Скриншот видео поединка
 Поединок прошел в одном из отелей Голливуда еще 10 мая, а видеозапись курьёзного эпизода появилась 20 мая на YouTube-канале House of Highlights.

Джерхед Фендерсон и Иросвани Дювергель ударили друг друга и потеряли равновесие. Дювергель упал на канаты и вскоре поднялся, а Фендерсон же пролежал на полу дольше соперника.

Бой выиграл Фендерсон, которому судьи присудили победу единогласно, пишет euroradio.fm

09:51 21/05/2019
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