В США боксеры одновременно отправили друг друга в нокдаун

Скриншот видео поединка

Поединок прошел в одном из отелей Голливуда еще 10 мая, а видеозапись курьёзного эпизода появилась 20 мая на YouTube-канале House of Highlights.





Джерхед Фендерсон и Иросвани Дювергель ударили друг друга и потеряли равновесие. Дювергель упал на канаты и вскоре поднялся, а Фендерсон же пролежал на полу дольше соперника.





Бой выиграл Фендерсон, которому судьи присудили победу единогласно, пишет euroradio.fm