На чемпионате мира по хоккею определились все четвертьфиналисты

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На чемпионате мира по хоккею в Словакии определились все участники четвертьфинальной стадии. Последней место в плей-офф себе гарантировала сборная Швеции, выигравшая два предыдущих первенства, пишет РБК.





«Тре Крунур» в понедельник вырвали победу у сборной Латвии со счетом 5:4. Решающую шайбу за 34 секунды до финальной сирены забросил Деннис Расмуссен, поразивший пустые ворота.





Главный тренер латвийской команды Боб Хартли при равном счете заменил вратаря на шестого полевого игрока, поскольку его команде для выхода в плей-офф была необходима победа в основное время.





Ранее четвертьфиналистами от группы B стали сборные России, Чехии и Швейцарии. В группе А места в плей-офф завоевали команды Финляндии, США, Канады и Германии.





Четвертьфинальные пары определятся во вторник по итогам матчей последнего тура. Победитель группы В, который сыграет в плей-офф с четвертой командой группы А, станет известен после завершения встречи сборных России и Швеции.





Россияне, набравшие 18 очков из 18 возможных, станут первыми, если не проиграют в основное время. Если Швеция победит Россию, а Чехия — Швейцарию, сразу три команды (Россия, Швеция и Чехия) наберут по 18 очков. В этом случае для определения победителя придется считать количество заброшенных шайбы в личных встречах с участием трех команды. Ранее Чехия победила Швецию (5:2) и уступила России (0:3).











