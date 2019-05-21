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Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда

Ему было 70 лет, за свою карьеру он 25 раз становился победителем в королевских гонках и 54 раза занимал место на подиуме.

Ники Лауда (Фото: Pablo Sanchez / Reuters)

Скончался австрийский гонщик, трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда, сообщили в его семье, пишет газета The Guardian со ссылкой на агентство APA.

«С глубокой грустью мы сообщаем, что наш любимый Ники мирно скончался в окружении своей семьи в понедельник», — говорится в заявлении семьи Лауды.

Лауда достиг успехов не только как гонщик, но и как бизнесмен. Кроме того, он сохранил прямолинейность и мужество, добавили родственники Лауды, пишет РБК.

В 1971 году Лауда взял кредит и купил себе место в команде «Марч», выступавшей в «Формуле-2». Позже он выступал за «Марч» и в «Формуле-1», а в 1974-м его пригласили в Ferrari. Годом позже Лауда впервые стал чемпионов королевских гонок.

Во время Гран-при Германии 1976 года на трассе Нюрбургринг Лауда попал в аварию — болид загорелся, а гонщика зажало обломками, и он не мог покинуть машину. В результате Лауда получил обширные ожоги головы и отравился токсичными газами.

Из-за огня гонщик потерял большую часть правого уха, волосы и веки. Впоследствии ему пришлось восстановить веки с помощью пластической операции. После аварии Лауда стал всегда носить кепку и позже договорился со спонсорами использовать ее для рекламы.

В дальнейшем Лауда становился чемпионом еще дважды — в 1977-м в команде Ferrari и в 1984-м, уже в составе McLaren.

В 1980-м Лауда основал свою авиакомпанию — Lauda Air, однако к 2003 году он продал все ее акции и создал новую авиакомпанию — Niki (обанкротилась в 2017-м).В последние годы он выступал комментатором на телеканале RTL и занимал пост неисполнительного директора команды «Формулы-1» Mercedes AMG.
Автор: Константин Нагаев


07:49 21/05/2019
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